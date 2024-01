Commando tenta rapina al centro commerciale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUncomposto da cinque persone hato la scorsa notte l’assalto all’interno di una grossa strutturacinese nella zona di Pianopantano a Mirabella Eclano, lungo la strada che porta a Bonito. Tre malviventi, muniti di piccone, sono riusciti a penetrare, mentre gli altri due fungevano da vedette all’esterno. Nonostante mirassero a un colpo importante, la Cosmopol è intervenuta in poco più di cinque minuti, allertata dalla centrale operativa di Avellino, vanificando così i loro piani. All’arrivo del vigilante, i ladri sono fuggiti portando via soltanto un bottino insignificante in una busta. Per entrare, avevano forzato una porta posteriore e danneggiato un sensore, indossando guanti e coprendo il volto. Successivamente, i carabinieri di Montefusco sono intervenuti per avviare ...