Come lo chiamano in Campania Sangiuliano contro De Luca

(Di domenica 21 gennaio 2024) «De? InloWanda Osiris, che quando scendeva lo scalone voleva l'applauso...A me Dedivertirebbe molto ma se non ci fossero di mezzo questioni così importanti. Io ho sollevato questioni molto concrete. A cominciare dalla sua incapacità di spendere le risorse a sua disposizione. Poi la sanità che inè un diritto negato. Delasci stare l'avanspettacolo». Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro, a Zona Bianca, su Rete4. E ha aggiunto con una battuta: «Vorrei ricordare a Deche non è campano. Èno...Con grande rispetto per ini. Io sono nato a Napoli...». A #zonabianca il ministro della Cultura @grisponde al ...

Punto d’incontro tra via del Babuino, via di Ripetta e via del Corso, piazza del Popolo è il vertice di quello che a Roma è conosciuto Come “il ... (ilcorrieredellacitta)

Anche la regia del Grande Fratello ci è cascata! Chiamano in confessionale Perla Vatiero ma in realtà vogliono Greta L'articolo La regia del GF ... (novella2000)

Claudio Cecchetto è il conosciuto nel mondo dello spettacolo come il più grande scopritore di talenti della storia musicale italiana e non solo. ... (donnapop)

... in attesa del 4 febbraio quando ci sarà quello che tuttiil derby d'Italia. Io sono per ... Noi lo stiamo facendo, dall'altra parte abbiamo un leaderInzaghi che a mio giudizio è un ...... in attesa del 4 febbraio quando ci sarà quello che tuttiil derby d'Italia. Io sono per ... Noi lo stiamo facendo, dall'altra parte abbiamo un leaderInzaghi che a mio giudizio è un ...«De Luca In Campania lo chiamano Wanda Osiris, che quando scendeva lo scalone voleva l’applauso...A me De Luca divertirebbe molto ma se ...