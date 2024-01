Come finanzia il suo arsenale nucleare la Corea del Nord?

Leggi su velvetmag

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nell’Indopacifico, una delle aeree più calde del mondo ad oggi secondo gli esperti, la contesa di Taiwan incrina i rapporti fra Cina e USA. Ma c’è un altro protagonista che partecipa al surriscaldamento degli equilibri globali nell’area: ladel. E in un discorso tenutosi questo lunedì al parlamento, Kim Jon Un avrebbe richiesto di rivedere la Costituzionena per definire ladel Sud il “Paese ostile numero uno” e codificare l’impegno ad “occupare completamente” il territorio sudno in caso di guerra. Schierato saldamente dalla parte del blocco sino-russo, anche il leaderno dunque lancia oggi un chiaro messaggio non solo a Seul, ma alla comunità internazionale, circa i propri obbiettivi espansionistici. La Cina ...