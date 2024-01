Colpi d’arma da fuoco esplosi a Casalnuovo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti questa mattina alle 5,30 in viale dei Pini 78, isolato 5, aper la segnalazione dida. Dai primi accertamenti tuttora in corso pare che ignoti abbiano esploso deidaper poi dileguarsi. Trovati e sequestrati due bossoli. Indagini in corso da parte di carabinieri impegnati per ricostruire dinamica e matrice dell’evento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.