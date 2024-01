Claudio Baglioni | l’addio alla musica nel 2026 | “Mille giorni ancora e poi terminerò l’attività”

Claudio Baglioni ha annuncia to il suo ritiro dalla scena musicale. Durante la conferenza stampa tenuta a Milano per i cinque […] (perizona)

A sorpresa, il cantautore romano Claudio Baglioni annuncia il ritiro per il 2026 durante la conferenza stampa di “Atuttocuore”. Claudio Baglioni ... (ilcorrieredellacitta)

, a sorpresa, ha annunciato il suo ritiro dalla scena musicale. L'artista, che ha fatto ballare e cantare milioni di generazioni con la sua musica, ha deciso che dopo 60 anni di ...Un grave incendio è scoppiato in un terminale di gas nel porto di Ust - Luga, sul Mar Baltico [...] 20 gennaio - 17:30 Sony Music: annuncia l'acquisto dell'intero catalogo di20 ...Perché Claudio Baglioni si ritira dalle scene nel 2026 È arrivato ieri l’annuncio che ha sorpreso tutti i fan dell’artista romano che ha convocato la stampa presso il Forum di Assago per annunciare ...Courteney Cox dice addio a Matthew Perry, erano Monica e Chandler in Friends: "Mi manchi ogni giorno" L'amore tra Chandler Bing e Monica Geller nella serie tv Friends ha appassionato gli spettatori.