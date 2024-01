Claudio Baglioni | con il tour ‘aTUTTOCUORE’ i primi passi verso il ritiro dalle scene | l’annuncio

Leggi su funweek

(Di domenica 21 gennaio 2024), icona della musica italiana, celebra i sessanta anni della sua carriera artistica con aTUTTOCUORE, spettacolare show che segna anche il primo passoil congedo definitivo. A sei decenni dall’esordio, dunque, il cantautore annuncia la volontà di ritirarsi dalla vita artistica entro il 2026. E lo fa anzitutto con evento epico e visionario, ideato in collaborazione con Giuliano Peparini, che ha già affascinato il pubblico italiano. Quindici i 15 maxi-eventi in calendario in altrettanti spazi prestigiosi come lo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, l’Arena di Verona e il Forum. Una rappresentazione che, in pieno stile baglionano, mette al centro il CUORE come simbolo essenziale della vita, combinando musica, canto, danza, suono, luce, performance e immagini ...