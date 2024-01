Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2023-2024 | Lisa Vittozzi è terza a -48 da Tandrevold

(Di domenica 21 gennaio 2024)DELGENERALE 1Ingrid Landmark NOR 719 2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 6893ITA 671 4 SIMON Julia FRA 662 5 OEBERG Elvira U25 SWE 602 6 JEANMONNOT Lou FRA 590 7 HAECKI-GROSS Lena SUI 559 8 PREUSS Franziska GER 539 9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 522 10 VOIGT Vanessa GER 47528 WIERER Dorothea ITA 15040 PASSLER Rebecca U25 ITA 8642 COMOLA Samuela ITA 7853 CARRARA Michela ITA 4574 TRABUCCHI Beatrice U25 ITA 1179 AUCHENTALLER Hannah U25 ITA 6DELSPRINT 1Ingrid Landmark NOR 319 2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 286 3ITA 233 4 OEBERG Elvira SWE 225 5 JEANMONNOT Lou FRA 198 6 PREUSS Franziska GER ...

... l'Inter (impegnata nella Supercoppa) verrebbe momentaneamente superata indi un punto ( ... Senza dimenticare l'eliminazione dai quarti diItalia nel derby contro la Lazio (1 - 0, 10 ...Lagenerale didel Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo lo slalom di Kitzbuehel. Dopo la vittoria di Linus Strasser sulla Ganslern, rimane tutto invariato per quanto ...Ancora out Luvumbo – impegnato in Coppa d’Africa, il tecnico dei sardi si affida a ... Fa un gol spettacolare da calcio di punizione dal limite dell’area di rigore. Mazzitelli 7. Si eleva di testa al ...Il calcio è una materia sempre particolare ... Stadio pro Inter Peseranno per gli azzurri soprattutto le assenze di Osimhen e Anguissa, impegnati nella Coppa d'Africa. "Ci mancano e ci hanno fatto gli ...