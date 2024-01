CIVITANOVA – MILANO | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

(Di domenica 21 gennaio 2024) Pubblicato il 21 Gennaio, 2024 Dopo il big match di ieri tra Modena – Perugia, oggi Rai Sport ci propone un altro match davvero molto interessante, quello tra Lubeoccupa il 4° posto in classifica, in virtù di 9 vittorie, 5 sconfitte e 25 punti.occupa il 5° posto in classifica, in virtù di 8 vittorie, 6 sconfitte e 25 punti. Negli ultimi 5 scontri diretti tra, quest’ultima è riuscita ad avere la meglio 3 volte, vincendo soprattutto nettamente l’ultimo match (3-0).deve togliersi di dosso anche l’eliminazione dalla Coppa Cev, che adesso, sicuramente, permetterà a quest’ultimi di concentrarsi a pieno sul campionato. Le quote danno per favorita(visto anche il ...

