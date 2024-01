Città a 30 all’ora | “Meno incidenti ma più smog I pro e i contro della misura della discordia”

Bologna – “Costringere un’intera città a bloccarsi a 30 all’ora rischia di essere un danno per tutti, a partire da chi lavora, senza benefici ... (lopinionista)

Il ministero delle Infrastrutture annuncia un intervento per “chiarire e semplificare il tema dei limiti di velocità, con particolare riferimento ... (secoloditalia)

“Beppe - quando sta città a 30?” : striscioni in piazza a Milano per chiedere al sindaco una città a 30 all’ora

“Milano non ama aspettare, Beppe“. Questa la scritta su alcuni striscioni comparsi nella notte in alcune zone della città di Milano, per chiedere al ... (ilfattoquotidiano)