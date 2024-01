Cina | ristrutturazione della casa dei panda giganti a Tianjin 2

...e organizzarono inuna raccolta fondi. La casa fu così acquistata e poi donata ai frati minori di Sicilia . Il nipote di padre Allegra, Rosario, ha seguito da vicino i lavori di... secondo le indagini successive, erano partite dai lavori diin corso in un reparto della struttura. vedi anche, incendio in una scuola di arti marziali: morti 18 allieviAnche papa Francesco sostiene la ristrutturazione della casa natale del beato Gabriele Allegra, a San Giovanni La Punta, provincia di Catania e diocesi di Acireale, e ha aderito all’iniziativa “Una ma ...secondo le indagini successive, erano partite dai lavori di ristrutturazione in corso in un reparto della struttura.