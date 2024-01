Cina | fiera delle lanterne del Giardino Yuyuan a Shanghai 1

... vetrine e arredamenti per gelaterie, in apertura dellainternazionale del settore, il Sigep ... perché, nel frattempo, già si sa che dallae anche dagli Stati Uniti, dove sono presenti sia ...... Maurizio Ermeti - per la straordinaria dedizione che ha avuto per questa, creando un'... Siamo già ine, da quest'anno, saremo anche a Singapore". Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini, ha ...RIAD - Steven Zhang in Arabia Saudita non c’è, ma si è fatto e vedere e sentire. Il presidente dell’Inter si è collegato dalla Cina in videoconferenza per complimentarsi con il tecnico Simone Inzaghi ...Shanghai, 21 gen - (Xinhua) - Persone visitano la fiera delle lanterne del Giardino Yuyuan a Shanghai, nella Cina orientale, il 21 gennaio 2024. Con ...