Cina | Chongqing mira a crescita PIL attorno al 6% nel 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024), 21 gen – (Xinhua) – La municipalita’ di, nel sud-ovest della, ha fissato il suo obiettivo didel prodotto interno lordo (PIL) regionale a circa il 6% per il, secondo la sessione annuale dell’Assemblea popolare municipale tenutasi oggi. La citta’anche a incrementare il valore aggiunto delle industrie di dimensioni superiori a quelle designate del 7%, gli investimenti in capitale fisso del 4% e le entrate del bilancio pubblico generale del 6%, limitando al contempo l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo a circa il 3%, ha dichiarato il sindaco della citta’, Hu Henghua, presentando il rapporto di lavoro del governo. Il PIL diha raggiunto 3.010 miliardi di yuan (circa 422,95 miliardi di dollari) lo scorso ...

