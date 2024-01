Ciclocross | Viezzi perde la leadership della Coppa del Mondo | vince Sparfel Top 10 per Elisa Ferri

(Di domenica 21 gennaio 2024) Penultima tappadeldi2023-2024: a Benidorm (Spagna) si emette già qualche verdetto per quanto riguarda le classifiche generali del principale circuito internazionale. Tra gli juniores maschili purtroppo ha perso lain graduatoria il nostro Stefano: il friulano, vincitore delle prime tre tappestagione, adesso è dietro a Aubinche ha trovato la terza vittoria consecutiva. Il francese ha fatto registrare il tempo di 42:43, riuscendo ad avere la meglio in volata dell’olandese Keije Solen. Terzo posto per un altro francese, Jules Simon.ha chiuso in sesta posizione con un distacco di 19 secondi nei confronti del vincitore, mentre è nono Mattia Agostinacchio a 45 ...

... di Giacomo Serangeli, Ettore Fabbro, Carlotta Borella e Stefano(28'33"). Titolo italiano ... Tag:, filippo agostinacchioDue giorni dei Campionati Italiani di, ieri e oggi, a Cremona, tracciato che consegna a Filippo Agostinacchio la riconferma ... In campo maschile, successo del favorito Stefano, che ...Stefano Viezzi ha cercato di recuperare il più possibile ma alla ... è un idolo per me e mi piacerebbe assomigliargli in tutto. Lui va forte nel ciclocross e anche sulla strada e anche a me piacerebbe ...Ha avuto la meglio il francese che è il nuovo leader della Coppa del Mondo di ciclocross riservata agli Junior e non è dunque un caso se indossa la divisa di campione d'Europa. Viezzi ha chiuso in ...