Ciclocross | Van Aert si prende la vittoria a Benidorm! Battuto Van der Poel dopo una gara epica

(Di domenica 21 gennaio 2024) Cade lo scettro del cannibale Mathieu Van deralla sua undicesimastagionale! L’incredibile striscia di vittorie consecutive neldel fenomeno olandese si interrompe a dieci, in una giornata partita male e finita peggio. È quindi il belga Wout Vanad imporsi a Benidorm (Spagna), nella penultima tappa di Coppa del Mondo 2023-2024,unaavvincente ed emozionante come non si vedeva da tempo. È stato l’ultimo duello ravvicinato neltra Van dere Van, con il corridore della Jumbo-Visma che ora si dedicherà interamente all’attività su strada, mentre il neerlandese andrà avanti fino al 4 febbraio con i Mondiali di Tabor in Repubblica Ceca. Pronti via e il fuoriclasse olandese rimane ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Passaggio al termine del sesto giro in 40:44: quattro corridori in testa. 15.50 Rifiatano nel gruppo ... (oasport)

La prova Quella passione si è trasferita sul nipote Mathieuder Poel che poco ha in comune ... al termine della settima gara divinta di fila in stagione: ora è a dieci su dieci), è ...Non possiamo paragonarlo minimamente al campione del mondoder Poel (ieri decimo successo su dieci gare alle quali ha partecipato in questa stagione del cross), ma nel suo piccolo Cristian Cominelli sta inanellando una serie di successi nel cross in ...Fem van Empel continua a dominare la Coppa del Mondo di ciclocross al femminile: dopo le due sconfitte consecutive arrivate a fine 2023, il fenomeno olandese torna alla vittoria, agguantando in quel d ...podcast con il racconto del viaggio 19/01/24 adelheid morath: la campionessa d'europa marathon sceglie l'italia 19/01/24 coppa del mondo ciclocross: a benidorm van aert e pidcock vs mvdp ...