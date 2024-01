Ciclocross | Benidorm 2024 | Van Aert trionfa e interrompe la striscia vincente di Van der Poel

(Di domenica 21 gennaio 2024) Wout Vanvince a(Spagna) nella penultima tappa di Coppa del Mondo 2023/diladi Mathieu Van der. Il cannibale olandese si ferma a dieci vittorie consecutive, cedendo lo scettro al corridore della Jumbo-Visma in una giornata complicata che ha dato vita ad una gara molto av. Il belga, che ora si dedicherà interamente alle corse su strada, inizia bene e si porta al comando a dettare il ritmo dopo il primo giro. Van derinvece rimane imbottigliato in partenza, ma con un grande cambio di passo si lancia all’inseguimento del gruppo di testa. All’inizio del quarto dei nove giri previsti Van dersferra il primo attacco e ...

Passaggio al termine del sesto giro in 40:44: quattro corridori in testa. 15.50 Rifiatano nel gruppo ...

VAN Aert RISCHIA IL PASTICCIO! Cade mentre stava scendendo gli scalini, risale in bicicletta e ...

Luca Paletti correrà in maglia azzurra domani a, in Spagna, nella prova di coppa del Mondo di. L'atleta modenese della VF Group Bardiani - CSF Faizanè è fra i convocati del ct della Nazionale Daniele Pontoni per la gara spagnola ...... che parteciperà ai Campionati Italiani. Rientrato in Italia dopo un periodo di intensi allenamenti a, il giovane classe 2004 della formazione emiliana affronterà la sua prima ...L'ultima sfida diretta tra i due giganti del ciclocross, Wout van Aert e Mathieu Van der Poel, ha regalato uno spettacolo ad alta tensione. La tappa di Coppa del Mondo di Benidorm, in una cornice di ...Anche WVA cade, ma alza le braccia al cielo. È solo la seconda edizione del cross di Benidorm, ma ne abbiamo già viste di tutti i colori sul tracciato spagnolo che, ovviamente, differisce molto dai ...