Ciclocross | a Benidorm torna a vincere Fem van Empel Sesta Sara Casasola

(Di domenica 21 gennaio 2024) Fem vancontinua a dominare la Coppa del Mondo dial femminile: dopo le due sconfitte consecutive arrivate a fine 2023, il fenomeno olandesealla vittoria, agguantando in quel di, in Spagna, il quarto successo stagionale nel massimo circuito internazionale. Oggi è stata gran battaglia tra l’atleta del Team Visma Lease a Bike e la connazionale della Fenix-Deceuninck Puck Pieterse, con vanche è riuscita a spuntarla solo allo sprint finale. Top-4 tutta olandese con al terzo posto Ceylin del Carmen Alvarado ed in quarta piazza l’esperta Lucinda Brand. La prima delle non neerlandesi è l’ungherese Kata Blanka Vas, quinta. In casa Italia altra ottima prestazione per(FAS Airport Services – Guerciotti) che è ...

Luca Paletti correrà in maglia azzurra domani a, in Spagna, nella prova di coppa del Mondo di. L'atleta modenese della VF Group Bardiani - CSF Faizanè è fra i convocati del ct della Nazionale Daniele Pontoni per la gara spagnola ...... che parteciperà ai Campionati Italiani. Rientrato in Italia dopo un periodo di intensi allenamenti a, il giovane classe 2004 della formazione emiliana affronterà la sua prima ...