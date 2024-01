Ciclista 46enne travolto e ucciso da un' auto pirata nel Torinese

(Di domenica 21 gennaio 2024) AGI - Un uomo di 46 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito eda un'a Borgaro, con l'mobilista che dopo l'incidente si è dato alla fuga. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in via Santa Cristina. Sull'episodio indagano i carabinieri di Caselle e Venaria.

