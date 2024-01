Ciambellone latte e biscotti | solo 3 ingredienti e si prepara con i frollini avanzati

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilè una di quelle ricette che ci permettono di riciclare i. Avete presente quando sul fondo delle scatole, dei contenitori o delle confezioni restano pezzettini di ogni forma e dimensione?! Anche a casa vostra nessuno poi le finisce? Cosa farne? Possiamo utilizzarle perre un dolce davvero squisito con, tra cui, ovviamente, le briciole. E non importa se mescoliamo quelle al cacao con quelle al burro o alla crema oppure ancora alla panna. Il risultato ci sorprenderà: la sua consistenza è soffice e ariosa come quella di unclassico, ma ha il gusto dei nostripreferiti. Non servono zucchero, farina, uova o burro, perché in quei ...