Chiara Ferragni | spunta un video di Fedez sulle donazioni “torbide”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ha dell’incredibile comedel passato, ai tempi di internet, possano tornare d’attualità nel giro di un amen. Anche tempo dopo, magari anni – come nel caso dell’intervista di Simona Ventura a– oppure pochi giorni, come successo ae il suo Muschio Selvaggio. Già, perché proprio nei giorni in cui tanto si discute degli effetti del pandoro-gate e delle uscite poco ortodosse del rapper, con tanto di ipotesi (smentite) di divorzio in vista, sui social fa il giro un breve filmato tratto dalla puntata del podcast con ospite Piercamillo Davigo. Era l’11 dicembre scorso. Una vita fa, considerato tutto quello che in questo ultimo mese ha investito i Ferragnez. Durante la puntata, come noto, Davigo in sostanza disse di dispiacersi per gli indagati che si suicidano in carcere perché così “lo perdi come ...