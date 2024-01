Chiara Ferragni in crisi con Fedez? Sui social da sola e nel palazzo di uno dei più famosi divorzisti d' Italia

Ci risiamo: si parla di nuovo di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez . Come sempre in questi casi, quando il mare è in tempesta (qualcuno ricorda la ... (dilei)

Il mondo die Fedez è sempre più in agitazione e sono in molti a pensare che gli indizi raccolti negli ultimi giorni non siano altro che l'effetto di una profonda crisi di coppia : ...e il profilo Instagram di Amadeus Con il Festival del 2023 Amadeus ha voluto chiaramente rischiare il tutto per tutto puntando davvero in alto. Anche in quest'ottica si spiega la ...Possiamo parlare di effetto déjà-vu Assolutamente sì, anche perché stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez. Il Pandoro Gate, dunque, ci fa rivivere il post Sanremo 2023, quando si parlava di una ...Chiara Ferragni e Fedez... cambiano vita. Ancora giornate in famiglia per i Ferragnez che, al posto della frenetica vita di un tempo, stanno dimostrando di avere bisogno del supporto e del calore dei ...