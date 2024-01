“Chiara Ferragni e Fedez in crisi” | voci di divorzio e assenze sospette

Leggi su dilei

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ci risiamo: si parla di nuovo ditra. Come sempre in questi casi, quando il mare è in tempesta (qualcuno ricorda la sfilza di notizie post Sanremo 2023 sulla loro presunta separazione?) ecco che la parola “” è ovunque. Ma è davvero così?diprontamente smentite. Ma non è servito a nulla, perché, quando inizia il chiacchiericcio, è difficile fermarlo. “in” Possiamo parlare di effetto déjà-vu? Assolutamente sì, anche perché stiamo parlando di. Il Pandoro Gate, dunque, ci fa rivivere il post Sanremo ...