CHE TEMPO CHE FA | ANDREA BOCELLI | WILLEM DAFOE E SAVERIO COSTANZO TRA GLI OSPITI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 21 gennaio 2024) Domenica 21 gennaio 2024 sul NOVE, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.della puntata: Il Maestro, protagonista di una straordinaria carriera internazionale lunga 30 anni, con 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 15 miliardi di streams e views su tutte le piattaforme, 6 nomination ai Grammy Awards e 6 nomination ai Latin Grammy Awards. Un seguito social di 10 milioni di follower e che lo ha visto esibirsi per 4 Presidenti degli Stati Uniti d’America, per 3 Papi e per la Famiglia Reale Inglese. Insieme alla sua famiglia nel 2011 ha dato vita alla...