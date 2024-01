C’è posta per te in breve | tutte le storie di sabato 20 gennaio 2024

Leggi su 361magazine

(Di domenica 21 gennaio 2024) Da Emanuela con Stefano De Martino a Mauro e Martina,ledel secondo appuntamento con C’èper te inLa storia di Emanuela a C’èper te emoziona anche Stefano De Martino, sorpresa per i genitori della ragazza che vuole dirgli grazie. I genitori per la giovane sono stati la sua forza in un periodo difficile della sua vita quando è stata costretta per la malattia a dover fare la chemio. I genitori Petra e Luigi sono visibilmente commossi per il gesto della figlia che ha in serbo una sorpresa: fargli conoscere Stefano De Martino che porta in dono un viaggio per la famiglia e parole di ammirazione e conforto: “Quando capitano i dolori ci si arrabbia, perché proprio a me? Se ci pensate però è una domanda che non facciamo mai al contrario quando succede qualcosa di ...