CdS – in prestito fino a giugno

Ci sarà Kean sulla strada dell'Inter in Champions League. Sì, perché l'attaccante sta per salutare la Juventus in direzione Atletico Madrid. Il traguardo è vicino, dopo l'accelerata di ieri che ha portato i due club ad accordarsi per unonerosoal termine della stagione. Moise piaceva a molti: in Italia a Monza a Fiorentina; all'estero al Rennes, prossimo avversario del Milan in Europa League, e appunto all'Atletico Madrid, avversario dei nerazzurri agli ottavi di coppa. Dopo l'esplosione di Yildiz che gli ha tolto spazio nelle rotazioni di Allegri, proprio l'idea di una nuova esperienza oltre confine (la terza della carriera dopo Everton e Psg) era la preferita dall'attaccante bianconero, che infatti ha dedicato ...