CdS – Il Napoli entra nella corsa per Sudakov | ecco la prima offerta

(Di domenica 21 gennaio 2024) 2024-01-20 10:14:26 Arrivano conferme dal CdS: L’operazione-Riyad s’è fermata: Antonin Barak è un argomento sempre aperto con la Fiorentina, certo, ma l’accordo sulla formula non è ancora stato trovato. E l’affare rischia di sfumare nonostante il placet del giocatore, finora non esattamente protagonista della stagione (597 minuti complessivi tra il campionato e le coppe): ilera partito offrendo 500mila euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, ma la Viola preferiva (irremovibilmente) l’obbligo; e così Adl ha modificato il contorno, proponendo un obbligo condizionato all’obiettivorio, e dunque alla qualificazione alla prossima Champions, ma anche in questo caso la storia non ha registrato l’impennata definitiva. E così, non resta che attendere. Almeno su questo fronte, sia chiaro: De Laurentiis sta puntando ai ...

Il collega del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di Radio 24: Proposta choc per lui: 18 milioni di euro d'ingaggio per due anni e mezzo (con bonus); 13 milioni al. Il rinnovo, per il momento, non si sblocca'. Il Napoli vuole chiudere altri colpi per avere un organico sicuramente più completo a centrocampo. Gli azzurri hanno mollato definitivamente la pista che porta ad Antonin Barak della Fiorentina. Il Corriere dello Sport apre con "Napoli, la sorpresa è Ngonge". Supercoppa, domani la finale con l'Inter. Il belga si scalda. Mazzarri può farlo esordire a Riyad contro Inzaghi. De Laurentiis non si ...