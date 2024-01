Caso Maignan | la dura presa di posizione dell’Aic

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 gennaio 2024) Non si placano le polemiche dopo Udinese-Milan, sfida valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 2-3, ma a tenere banco sono stati i cori razzisti nei confronti del portiere. “Il mondo del calcio non può risolvere la piaga del razzismo da solo”. E’ la condanna dell’Associazione italiana calciatori. “Sono stufo di questi continui episodi non è più concepibile che queste cose accadano con questa frequenza. E’ una cosa mostruosa che gli insulti razzisti che ricevono i calciatori su tutti i campi abbiano superato quasi la metà degli insulti che ricevono in generale, come dimostra il report Aic presentato l’anno scorso”, è ladidel presidente del sindacato calciatori, Umberto Calcagno all’Ansa. “Se può esserci un aspetto positivo in quanto ...