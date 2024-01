Caso Maignan | il sindaco di Udine | “Proporrò al consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria”

Ildelle offese razziste a Mike, portiere del Milan, è il fatto del giorno. Non solo in ambito calcistico. Ha fatto discutere molto una dichiarazione dell'allenatore dell'Udinese il quale, ......di una lunga galleria: viene da chiedersi quando sarà l'ultimo, ma in un paese come l'Italia, questa domanda rischia di rimanere inevasa. Gli insulti razzisti piovuti sulla testa di Mike...Novità da Udine. Sono in fatti in corso già da ieri accertamenti da parte della polizia per verificare le responsabilità dei cori razzisti scanditi contro il.Tra l’altro quello che è accaduto, a mio avviso, ha inciso, e non poco, sull’andamento della partita. Mi spiego: Maignan non era sereno, si vedeva benissimo, e guarda caso non è stato impeccabile in ...