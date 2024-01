Caso Maignan | cosa rischia l’Udinese dopo i cori razzisti

(Di domenica 21 gennaio 2024) Icontroin Udinese – Milan di ieri sera, il portiere che abbandona il campo, il rientro e la rimonta rossonera. Altra partita in cui è successo di tutto, quella di ieri sera tra Udinese e Milan: arbitra Maresca che ha già diretto i rossoneri 14 volte e nonostante quello che si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'allenatore dell' Udinese , Gabriele Cioffi ha dichiarato dopo la sconfitta per 3-2 contro il Milan: "Del caso Maignan ha già... (calciomercato)

Mike Maignan non ci sta. Dopo gli insulti razzisti ricevuti a Udine, la sospensione della partita e la nota del club friulano, il portiere del Milan ... (liberoquotidiano)

Mikeha poi ricordato che 'non è stato il giocatore ad essere stato aggredito. È stato l'... E ancora: 'L'ho già detto e se è illo ripeto: non sono una vittima. E voglio dire grazie al mio ...Alla mezz'ora del primo tempo la partita è stata sospesa dopo che il portiere rossoneroè ... Dopo qualche minuto la partita è ripresa e lo speaker ha annunciato l'interruzione nelin cui ...Sulle pagine del "Corriere dello Sport", Xavier Jacobelli condanna l'episodio razzista di Udine nei confronti del portiere del Milan, Mike Maignan: "Fuori i razzisti dagli stadi. E un abbraccio ...I cori razzisti contro Maignan in Udinese - Milan di ieri sera, il portiere che abbandona il campo, il rientro e la rimonta rossonera.