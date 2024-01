Casalmaggiore-Scandicci oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tutto pronto per Trasportipesanti-Savino Del Bene, partita valevole per la quarta giornata di ritorno della Serie A1di. Le ragazze di Marco Musso, penultime in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per provare a conquistare punti importanti, ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le toscane di Massimo Barbolini, che vanno a caccia del quattordicesimo successo per rimanere in scia a Conegliano e Milano. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 21 gennaio al Pala Radi di Cremona. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita...

