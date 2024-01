Carpegna Prosciutto Pesaro-Olimpia Milano | Lega Basket A | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tentativo di mettersi ulteriormente alle spalle una zona caldissima che potrebbe risucchiare, in breve tempo, gli odierni padroni di casa in un’aspra lotta per non retrocedere nella categoria inferiore dopo anni diA. Assalto, magari più deciso rispetto a un girone d’andata non all’altezza della fama dei campioni d’Italia, per gli ospiti di giornata che con una vittoria varerebbero, una volta di più, la corsa verso la zona alta della graduatoria che permetterebbe diversi vantaggi nello svolgimento dei playoff scudetto di fine regular season. Diversi gli orizzonti di classifica, ma l’obiettivo sarà davvero lo stesso: vincere per foraggiare le rispettive graduatorie all’interno del massimo campionato italiano di pallacanestro.non se la passa benissimo in virtù di ...