Carnevale di Viareggio 2024 | corsa ai biglietti per assistere ai sei corsi mascherati Il calendario

(Di domenica 21 gennaio 2024)– Sale l'attesa per la 151esima edizione deldiche andrà in scena dal 3 al 24 febbraio. Quest'anno sono 9 i carri di prima categoria che sfileranno sul lungomare di, 4 quelli di seconda, accompagnati da 8 mascherate di gruppo e 8 maschere isolate. Ildeipossono essere acquistati presso

- L'attesa per tutti gli appassionati e carnevalari è finita: dopo 34 anni la festa rionale della Vecchiafa il suo ritorno alla prossima edizione delnel primo weekend del 2 - 3 - 4 febbraio.- Aperta al Caffè Così Com'é una piccola esposizione di strumenti e oggetti della storica, amatissima (e disciolta) banda musicale deldi: la Libecciata.
Firenze, 21 gennaio 2024 – È tempo di tirare fuori maschere e coriandoli, perché è tempo di festeggiare il Carnevale. Al via dunque i festeggiamenti, che culmineranno a febbraio, Martedì Grasso sarà ...