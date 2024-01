Cara Elly | se non sai che dire stai in silenzio

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il buon gusto conta, anche in politica. Dovrebbe saperloSchlein che mesi addietro, dopo qualche inciampo negli abbinamenti cromatici, decise di affidarsi ad un armocromista. Tuttavia nella vita il gusto, quello buono, non si esibisce soltanto nel vestiario. In meno di ventiquattr'ore il segretario del Pd (o «la» segretaria, peri puristi del femminilmente corretto) ha inanellato una serie di sfondoni al punto di far balenare l'ipotesi che forse un auricolare, con suggeritore annesso, non sarebbe una cattiva idea. Dapprima, in una reprimenda contro il governo reo di voler imbavagliare il giornalismo d'inchiesta (leggi Report), Schlein ha sentenziato: Meloni è peggio di Berlusconi. Peccato che Silvio Berlusconi sia morto, e i morti non possono replicare, sarebbe perciò opportuno astenersi da intemerate come questa, prendiamocela coni vivi ma i defunti lasciamoli in ...

