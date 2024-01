Calhanoglu non preoccupa Inzaghi | la situazione prima di Napoli-Inter – TS

(Di domenica 21 gennaio 2024)nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio ha chiesto il cambio nei minuti finali per un colpo ricevuto, ma come rassicurato anche da Tuttosport, lanonSimoneDELLA FINALE – Hakanha chiesto il cambio qualche minuto più tardi dopo aver preso un colpo in occasione del suo fallo su Isaksen che gli è costato il giallo. Nessun allarme però, una semplice contusione già smaltita, tant’è che ieri pomeriggioha svolto regolarmente con i compagni il lavoro di scarico. Essendo squalificato domenica 28 gennaio a Firenze, la sua presenza colnon è in discussione. Il turco con il gol contro i biancocelesti è salito a 11 totali in stagione, eguagliando così il suo ...

Molti dei tifosi presenti sulle tribune dell'Al Awwal Park Stadium di Riad per Inter - Lazio hanno fischiato sonoramente il centrocampista nerazzurro Hakan. I fischi si intensificavano soprattutto quando il turco andava a battere gli angoli e soprattutto quando ha preso il pallone per realizzare il rigore del 2 - 0 che ha deciso di fatto la ...... la bravura di Inzaghi sta tutta qui: forsesono i più forti ma i più bravi a far rendere. ... Lautaro (20),(11) e Thuram (10). Il punto verso la finale L'Inter si prepara dunque alla ...Il probabile arrivo di Zielinski non implica una cessione ma mette l'Inter in condizione di trattare una proposta da 80 milioni per Barella ...Matija Popovic, che in mattinata aveva sostenuto le visite mediche per andare al Frosinone in prestito dal Napoli, non potrà più approdare nel club ciociaro. Infatti, secondo Sky la società gialloblu ...