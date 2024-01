Calendario sport invernali oggi | orari 21 gennaio | programma | tv | streaming

(Di domenica 21 gennaio 2024)domenica 21ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile di Kitzbuehel e lo slalom femminile di Jasna: l’Italia spera in un colpo da parte di Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Grande spettacolo ad Anterselva con la Coppa del Mondo di biathlon, dove Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel puntano in alto. La Coppa del Mondo di sci di fondo regala le staffette a Oberhof, mentre lo snowboard propone lo slalom parallelo maschile e femminile a Pamporovo. Da seguire anche l’abbuffata di sci freestyle con lo slopestyle a Laax e lo skicross a Nakiska, mentre il salto con gli sci sarà protagonista tra Zao (con le donne) e Zakopane (con gli uomini). Proseguono le Olimpiadi Giovanili. Di seguito ilcompleto ...

Le gare saranno trasmesse da RaiSportHD (canale 227 di sky e 58 dgt) e Eurosport 2 (211). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi ...Proseguono le Olimpiadi Giovanili Invernali. Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (domenica 21 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming ...