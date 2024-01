Calendario Australian Open 2024 | ordine di gioco 22 gennaio | orari | tv | streaming | italiani in campo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Domani, lunedì 22, andrà in scena la nona giornata degli. In questo day-9 si definirà il quadro della situazione relativamente ai qualificati ai quarti di finale del tabellone maschile e femminile. Tornerà inil n.2 del mondo Carlos Alcaraz, opposto al serbo Miomir Kecmanovic, suldella Rod Laver Arena. Sempre sul Centrale il n.3 del ranking, Daniil Medvedev, se la vedrà con una delle sorprese di questo torneo, il portoghese Nuno Borges, che nel terzo turno ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov. Sul versante femminile, fari puntati sulla nostra Jasmine Paolini che, raggiunti per la prima volta gli ottavi di finale di uno Slam in carriera, affronterà la russa Anna Kalinskaya in una partita aperta a qualsiasi risultato. Tornando al maschile, ...

