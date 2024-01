Calciomercato Napoli | niente Frosinone | nuova squadra per Zerbin e Popovic – SKY

(Di domenica 21 gennaio 2024) Alessio, MVP di– Fiorentina, pare destinato a lasciare gli azzurri, con ogni probabilità nella prossima settimana. Alessioè pronto a lasciare. La doppietta contro la Fiorentina, valsa la finale di Supercoppa Italiana, oltre che il titolo di MVP del match, non ha cambiato le sorti dell’esterno scuola Gozzano, che andrà in prestito a giocare altrove.: è addio, scelta a sorpresa ladestinazione L’esterno offensivo è stato a lungo corteggiato dal, compagine in cuisi era già espresso ad ottimi livelli in Serie B, un corteggiamento confermato dallo stesso Angelozzi, dirigente dei ciocari, che aveva esplicitamente dichiarato di seguire il calciatore. Nei giorni scorsi, ...

Ilpotrebbe preferire di cedere il proprio giocatore al Monza e non più al Frosinone . Il classe '99 ha trovato un accordo con entrambi i club, ora la decisione finale spetta quindi al,..., arrivano importanti aggiornamenti sulla questione Popovic . Sfumato il Frosinone per un clamoroso errore di valutazione dei ciociari , sputa una nuova pista per fortuna per il ...Lazar Samardzic e il Napoli non si incontreranno sul mercato. Il calciatore serbo resterà anche questa volta – dopo la trattativa sfumata in estate all’ultima curva con l’Inter – all’Udinese, almeno ...I bianconeri allenati da Allegri hanno 52 punti, uno in più dei nerazzurri di Inzaghi che nella serata di lunedì 22 gennaio affrontano il Napoli a Riad nella finale della Supercoppa. Il Lecce rimane a ...