Calciomercato Milan | Luka Jovic ha convinto tutti…

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilnella scorsa estate diha puntato su, dopo qualche critica però stanno arrivando i risultati sul campo… Ildopo qualche difficoltà riesce ad espugnare il campo dell’Udinese nei minuti di recupero. Nel finale col Diavolo sotto 2-1 entrano Noah Okafor (minuto 68) e(minuto 75) e firmano le reti della vittoriaista. Dopo qualche critica sull’arrivo, soprattutto dell’ex Fiorentina, il campo sta dando ragione alla dirigenza rossonera. Infatti in questa stagione tra Serie A (4 reti), Coppa Italia (2 goal), solo in Champions League il serbo non è riuscito a marcare il cartellino. Proverà a rifarsi in Europa League, dove ilè atteso dal Rennes. L’arrivo dell’attaccante classe ’97 ...

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan vuole essere protagonista. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

MILANO - Gli ultimi dieci giorni divedranno iltra le squadre sotto osservazione per i possibili movimenti che ci potranno essere, soprattutto per quel che concerne il difensore centrale . Stefano Pioli , nella ...L'ultimo episodio a Udine, in cui il portiere del, Maignan, ha abbandonato il campo a causa di cori razzisti, sottolinea l'urgenza di trovare soluzioni efficaci a questo persistente problema. È ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Frosinone Cagliari, il direttore sportivo dei ciociari Guido Angelozzi ha parlato del mancato affare per Matija Popovic, ammettendo i propri ...E' dura la presa di posizione del portiere del Milan Mike Maignan preso di mira da insulti razzisti ieri durante la gara con l'Udinese. YTU-EM/ S0B QBXB 2 di 6 foto Soccer: Serie A; Udinese Calcio vs ...