Calciomercato Milan – Fissate le visite mediche di Romero con l’Almeria

, gli obiettivi:su Chalobah, il Napoli fa la proposta per Mangala . Gli affari in uscita: Vina lascia la Roma per il Flamengo ., le brevi di oggi: Mourinho e i ...... infatti Theo e Reijnders fanno un pasticcio e anche complice un poco attento Maignan che però è giustificato Thauvin, proprio Thauvin che doveva venire alqualche anno fa, segna il 2 - 1 per i ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo.Altro brutto episodio su un campo di calcio dopo quello di razzismo subito dal portiere del Milan, Mike Maignan. Durante l’incontro di Serie A Salernitana-Genoa, Mateo Retegui – attaccante della ...