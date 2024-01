Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative al 21 gennaio 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilper ilè iniziato ufficialmente martedì 2, con l’apertura della sessione invernale. Quilee le– in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Mehdi Taremi firmerà con l’al ritorno dalla Coppa D’Asia, quindi sicuramente dopo il 10 febbraio. Due anni di contratto con opzione di rinnovo per un altro a 3 milioni di euro a stagione più una commissione al suo entourage. Prenderà il posto di Alexis Sanchez. Il ...

Calciomercato Milan , Divock Origi si prepara a tornare in anticipo dal prestito al Nottingham Forrest: piace a tre squadre in MLS L’esperienza di ... (dailymilan)

...come la Juve sia una squadra forte e che si giocherà lo scudetto sino alla fine con l'. Noi ... Prima convocazione per l'esterno argentino Pierotti, acquisto delinvernale: "Si è ...Sabato alle 20.45 in campo Monza -su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky ...SKY SPORT - sabato e lunedì sera l'approfondimento nella Casa dello Sport è affidato a '-...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo.Le sue parole: "L’Inter è stata una cascata di un’oasi di calcio che ha sommerso la Lazio, una prestazione di calcio abbacinante: 17 occasioni a 1 in una partita così importante e contro un avversario ...