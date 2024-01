Calcio | Serie A Ranieri Sconfitta meritata | salvezza alla portata

(Di domenica 21 gennaio 2024) "Le assenze di Luvumbo e Oristanio non ci hanno permesso di attaccare gli spazi" FROSINONE - "Lotteremo fino all'ultima giornata per la". Così Claudio, allenatore del Cagliari che ha commentato laesterna per 3-1 contro il Frosinone. "Il Frosinone ha spinto molto e meritat

Calciomercato Milan , l’ex obiettivo in difesa Japhet Tanganga scende in Serie B inglese Da essere un obiettivo di Milan , Inter e Juventus ... (dailymilan)

Mario Balotelli , attaccante ex Milan, sogna il ritorno in Italia. Ecco a quale club di Serie A si è proposto (pianetamilan)

: in gol prima Mazzitelli , poi Soulé con uno splendidodi punizione e invece il tap - in di Kaio Jorge nel finale. Frosinone - Cagliari, parla Soulé A commentare la vittoria del Frosinone ai ...Nelle difficoltà che si presentano in un campionato - prosegue - , giocare senza uomini di ruolo cambia tanto nell'esprimere ilche si vuole. Alla lunga si viene sempre ripagati per ciò che ...'Alla lunga si viene sempre ripagati per ciò che si crea' FROSINONE (ITALPRESS) - 'I ragazzi hanno dimostrato anima, abbiamo reagito ad un ...TERAMO – Ai punti, avrebbe decisamente meritato la Lisciani Teramo. Ma nel big match della quindicesima giornata di Serie C1, i biancorossi si accontentano di un 1-1 in casa dell’Academy L’Aquila, più ...