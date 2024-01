Calcio | Serie A De Rossi Serata indimenticabile | la Roma ci unisce

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 21 gennaio 2024) "Non dimenticherò mai voci, sguardi e abbracci", dice il nuovo tecnico giallorosso- "Le voci, gli sguardi e gli abbracci di ieri sera non li dimenticherò mai. Ma soprattutto non dimenticherò i giocatori, i tifosi e ogni singolo componente del club, persone che mi hanno accompagnato e hanno fat