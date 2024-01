Calcio | Josè Mourinho incontrerà in settimana De Laurentiis | sentito già l’agente di Mou

(Di domenica 21 gennaio 2024)è pronto a ripartire dall’Italia. A pochi giorni dal clamoroso divorzio con la Roma, lo Special One potrebbe continuare la sua avventura in Serie A: secondo il “Sunday Times”, il tecnico portogheseinil presidente del Napoli, Aurelio De. Nei giorni scorsi il patron azzurro avrebbe già vistodi Mou, Jorge Mendes.avrebbe già ricevuto diverse proposte, la più concreta dagli arabi dell’Al Shabab, ma la sua idea sarebbe quella di rimanere in Europa e il Napoli, sempre secondo il quotidiano britannico, sarebbe meta gradita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

