Calcio | ‘buu’ a Maignan contro l’Udinese | Infantino Fifa | Ripugnanti | non c’è posto per il razzismo

(Di domenica 21 gennaio 2024) “Gli eventi accaduti sabato a Udine e a settembre a Sheffield sono totalmentee del tutto inaccettabili. I giocatori colpiti dagli eventi di sabato hanno il mio totale sostegno”. Il presidente dellaGianniha chiesto il divieto d’accesso allo stadio per i tifosi che lanciano insulti “abominevoli” dopo quanto accaduto a Udine con i buu razzisti ae in Inghilterra a settembre quando a Sheffield il portiere Wes Foderingham fu riempito di insulti di natura razzista. “Non c’èper il– ha scrittosui social – né per altre forme di discriminazione, nelcome nella società”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.