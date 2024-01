Cade il fortino della sinistra | nominato il direttore del Teatro di Roma

(Di domenica 21 gennaio 2024) La nominadiscordia che spazza via uno tra gli storici feudiè stata fatta in una sala dell'ultimo piano deldi, utilizzata per le prove dagli attori. Una scelta obbligata per i soli tre membri del consiglio di amministrazione presenti, dato che la sala dove si riunisce abitualmente il consiglio era chiusa a chiave. Così da ieri la fondazione deldiha un nuovogenerale: Luca De Fusco, regista di lungo corso con un passato al vertice delstabile del Veneto e del Mercadante di Napoli. Nel frattempo, intorno alle 11, andava in scena la conferenza stampa del presidente Francesco Siciliano e del consigliere Natalia Di Iorio, entrambi espressi dal Comune. La storia che ha ...

Fuorila pioggia, come cadono i morti, come le bombe. Lucia e Carlo sono due gemelli che ... la mappa del tesoro, lo scrigno, la battaglia del, l'ammutinamento. Scene: Mariangela Lonigro. ...... netto errore dell'arbitro Doveri , ma ilregge e arriva una vittoria meritata. E sabato ... il colpo di testa di Djuric sbatte sulla traversa e poioltre la linea Le formazioni HELLAS ...La nomina della discordia che spazza via uno tra gli storici feudi della sinistra è stata fatta in una sala dell’ultimo piano del Teatro di Roma, utilizzata per le prove dagli attori. Una scelta ...Inter-Lazio, Rambaudi, che nella sua carriera ha vestito la maglia biancoceleste, è intervenuta in esclusiva a Tag24 ...