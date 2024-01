Cadavere sull’asfalto a Napoli | vittima si è lanciata dal balcone per fuggire ai killer

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sono in corso gli accertamenti del caso per il ritrovamento deldi un uomo in via dello Scirocco a, nel quartiere Poggioreale. Gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti dopo l’allarme scattato per la segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco. La, Raffaele Cinque, 50 anni è stata raggiunta in casa dai proiettili e si èdalper trovare inutilmente scampo. I rilievi scientifici hanno permesso di repertare nove bossoli. Secondo la ricostruzione degli investigatori il bersaglio dell’agguato è stato colpito all’interno del suo appartamento, ha cercato di scappare lanciandosi dalma – secondo quanto riporta La Repubblica – altri colpi potrebbero essere stati esplosi dall’alto verso il basso ...