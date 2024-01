Cadavere di un 40enne trovato in un bosco del Trevigiano | probabile omicidio

(Di domenica 21 gennaio 2024) Un uomo di 40 anni, di nazionalità straniera, è statoquesta mattina morto in una zona boschiva di Paderno del Grappa (Treviso): si tratta di Dedja Bledar. Lavorava in un locale pubblico di Borso del Grappa ma viveva ad Asolo. Sul luogo del ritrovamento è giunto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Treviso Barbara Sabattini e il medico legale. Da un primo esame sono molte...

