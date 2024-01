Buono LeRoy Merlin in gioco | Conferma ora – Attenzione alla truffa

Leggi su chiccheinformatiche

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ciao, Non è uno scherzo! Congratulazioni! Il tuo indirizzo email é stato selezionato tra i 99.000 iscritti a questa Newsletter per vincere adesso una carta regalo perdel valore di 1000€! L’offerta é valida soltanto questa settimana. Approfittane cliccando subito. Questa operazione è strettamente limitata e accessibile solo alle persone selezionate! La possibilità di vincita è nelle tue mani: per te una carta regalo perda 1000€.Ci congratuliamo con te! Stefania, Assistenza e Servizio Clienti. Se avete ricevuto una mail del genere sappiate che si tratta di unae che non c’è nulla di reale in quel che c’è scritto nel messaggio.: “in: ...