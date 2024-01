Bucarest | due consigli di lettura per scoprire la capitale della Romania

(Di domenica 21 gennaio 2024) Hotel Universal, di Simona Sora (traduzione di Sara Salone; Bottega Errante Edizioni), è un puzzle in cui ogni tessera serve per svelare un pezzostoria dell’albergo ubicato nel centro di. Un luogo magico e popolare, prima bordello, poi tanaSecuritate durante il regime del Conduc?tor Ceau?escu e infine un ostello per studenti bohémien dopo la caduta del comunismo. Chi conduce il lettore tra le mura dello stabile è Maia, una giovane inquilina che narra una storia matriarcale lunga centocinquant’anni e un’antica e segreta ricetta per fare una marmellata alle rose. Sono tantissime le storie e gli aneddoti raccontati da Simona Sora. Storie che vedono protagonisti personaggi bizzarri e gustosamenteani, tracciati con uno stile che ricorda il realismo magico, il memoir e la lirica umoristica e ...

