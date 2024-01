Brutte notizie per Putin sul fronte economico Ma lui se ne infischia

Non ci sono buone notizie in casa Mediaset per quanto riguarda Bianca Berlinguer , nuovo volto di Rete4 strappato alla Rai in estate Dopo 32 anni di ... (cityrumors)

per i produttori europei, che dovranno fare i conti con la concorrenza sempre più agguerrita delle case di produzione asiatiche. Ed è proprio in quest'ottica che vanno lette le parole ...Fosse stata scarsa avrei detto di no, non vado a farefigure". Tocca le corde giuste. Quelle ... Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le20 gennaio 2024È infatti sorprendente che mentre le brutte notizie sul fronte economico (e non solo) si accavallano, il nostro Vladimir continua la sua campagna elettorale come se si trovasse nel più bel Paese del ...Intanto arrivano brutte notizie per i quasi 23mila automobilisti marchigiani che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con ...