Brucia un tetto a Bagnatica | evacuate due famiglie - Foto

(Di domenica 21 gennaio 2024) I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia, Credaro e Gazzaniga sono intervenuti per un incendio di un, in via Castello.

Un incendio si sarebbe verificato sulnella palazzina, per poi propagarsi anche al primo piano. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso e i vigili del fuoco che, intorno alla mezzanotte, ...SCANDIANO (Reggio Emilia) - Vigili del fuoco al lavoro ieri sera dalle 19,30 alle 22 per spegnere l'incendio che ha danneggiato ildi una palazzina in via delle Scuole, a Pratissolo di Scandiano. Un appartamento è stato dichiarato inagibile.Il rogo intorno alle 18.10 di domenica 21 gennaio. Le fiamme hanno coinvolto due abitazioni disabitate e sono partite da un tetto di un vecchio edificio che è bruciato. Sono state evacuate per ...Nella giornata di oggi, un violento incendio ha colpito un deposito situato in via Gere 296 a Montagna in Valtellina. Le fiamme hanno divorato circa 90 metri di tetto, composto principalmente da lamie ...